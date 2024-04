Moscardelli sul derby: "La Lazio ha tante scelte. Roma? Punterei su coraggio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MOSCARDELLI ROMA LAZIO - Anche Davide Moscardelli, intervistato sulle frequenze di Radio Mana Mana Sport, ha parlato del derby tra Roma e Lazio alle porte. Ecco, qui di seguito, le sue parole.

Verso Roma - Lazio, parla Moscardelli

“La Lazio ha varie scelte sia di modulo che di giocatori. Per me ci sarà Cataldi con Guendouzi a centrocampo, ma Tudor ci ha messo anche Kamada che lo può fare. Quello è stato un bel segnale. Per la Roma io punterei sul coraggio di fare una partita come con il Brighton o l'Inter".