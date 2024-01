Isaksen: "Contro il Lecce ci serve una vittoria per la classifica"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ISAKSEN LAZIO LECCE - Alla vigilia di Lazio - Lecce, Gustav Isaksen ha presentato il match dell'Olimpico. I biancocelesti ricevono i salentini per proseguire la rincorsa alla zona Champions. Ecco di seguito le parole dell'esterno danese.

Le parole di Isaksen alla vigilia di Lazio - Lecce

Queste le dichiarazioni rilasciate da Gustav Isaksen ai microfoni ufficiali biancocelesti alla vigilia di Lazio - Lecce: "Ci ha dato tanta consapevolezza, eravamo molto felici a fine partita. La vittoria contro la Roma rappresenta per noi una spinta ulteriore. È stata una notte bellissima ma adesso dobbiamo andare avanti e pensare alla gara contro il Lecce".

Sul match contro il Lecce

"Non sarà una partita facile, dobbiamo vincere anche per riscattare la sconfitta dell'andata: quando a queste squadre dai un dito, si prendono tutto il braccio! Se annusano la difficoltà, danno anche di più. Dovremo dominare e controllare la gara dall'inizio in ogni aspetto, li rispettiamo ma vogliamo dimostrare di essere migliori di loro, trascinando i nostri tifosi dal campo. Ci serve una vittoria per la classifica".

Sulla sua crescita nei primi mesi alla Lazio

"Sento di avere molta più esperienza, ogni giorno ho la fortuna di lavorare con un grande allenatore e con grandi calciatori. Ho imparato già tanto. Ero un ragazzo e ora mi sento un uomo, sono cambiate tante cose negli ultimi cinque mesi e sono sicuro che i prossimi saranno ancora meglio".