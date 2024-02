Novità in Premier League, cartellino blu ed espulsioni a tempo

Tempo di lettura: < 1 minuto

PREMIER LEAGUE CARTELLINO BLU - La Premier League e, in generale, tutto il mondo del calcio, sarebbe pronto ad un'ulteriore novità dopo il Var. Stiamo parlando dell'espulsione a tempo e del cartellino blu. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Premier League, ecco l'espulsione a tempo: come funziona il cartellino blu

Come riportato da un'anticipazione del Telegraph, la Premier League sarebbe pronta all'inserimento dell'espulsione a tempo. Secondo quanto si legge sul quotidiano d'oltremanica l'IFAB avrebbe dato via libera alla sperimentazione del cartellino blu, un provvedimento a metà tra il giallo e il rosso. Con questa sanzione l'arbitro allontanerebbe dal campo il giocatore che protesta platealmente o che commette un fallo tattico non pericolo per 10 minuti. Se il cartellino dovesse sommarsi ad un ulteriore blu o ad un giallo, allora determinerebbe l'espulsione.