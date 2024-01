Ranieri: "Faccio un grosso in bocca al lupo ad Eriksson"

Tempo di lettura: < 1 minuto

RANIERI ERIKSSON - Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Bologna. In primis, l'allenatore ha voluto spendere due parole per Sven Goran Eriksson.

Il pensiero di Ranieri per Eriksson

Queste le parole di Claudio Ranieri per Eriksson: "Volevo dire due parole su Eriksson. Mi dispiace che il destino si sia accanito su una persona stupenda. Gli faccio un grosso in bocca al lupo".