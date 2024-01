Lotito: "Non so nulla su Bernardeschi, chiedete a Fabiani"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LOTITO LAZIO BERNARDESCHI - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha fornito in un'intervista aggiornamenti sugli ultimi rumors di calciomercato, compreso quello con protagonista Federico Bernardeschi.

Lotito su Bernardeschi: "Chiamerò Fabiani e chiederò"

Intervenuto ai microfoni di Tag24.it, il presidente Claudio Lotito ha affermato sul possibile interesse della Lazio per Bernardeschi: "Non so nulla, chiedete al direttore sportivo Fabiani, ma non c’è nulla tanto, glielo dico io. E poi, non è che posso stare dietro tutti i giorni a queste cose e ai vari problemi, adesso chiamerò anche io il direttore sportivo e chiederò, ma già le dico che non c’è nulla, ma poi, scusi, chi l’ha detta questa cosa? Non so nulla e non c’è nulla".

Claudio Lotito è poi tornato sulle parole rivolte a Maurizio Gasparri qualche giorno fa al termine del congresso di Forza Italia. Qualcuno da Trigoria avrebbe chiesto alla Lazio di rettificare le due dichiarazioni sui Friedkin, ma a riguardo il presidente del club biancoceleste risponde: "Chi avrei chiamato, che avrei dovuto fare? Ma per favore, non posso stare dietro anche a queste stupidaggini".