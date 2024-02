Atalanta, Djimsiti punta la Lazio: "Dobbiamo vincere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

DJIMSITI ATALANTA LAZIO - Chiusa la sessione di calciomercato, torna la Serie A. La Lazio affronta l'Atalanta. Intervistato da l'Eco di Bergamo, il difensore nerazzurro Berat Djimsiti ha parlato della sfida che verrà.

Verso Atalanta - Lazio: parla Djimsiti

"Viviamo un bel momento e daremo tutto per arrivare più in alto possibile e per farlo dobbiamo battere squadre come la Lazio, comunque non pensiamo alla classifica: da sempre ragioniamo su una gara alla volta".