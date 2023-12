Marotta: "Abolizione del Decreto Crescita è un autogol per il calcio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MAROTTA DECRETO CRESCITA - Anche l'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, si è espresso in merito all'abolizione del Decreto Crescita.

Le parole di Marotta sull'abolizione del Decreto Crescita

Queste le parole di Giuseppe Marotta a SkySport: "Nel momento in cui il calcio italiano sta risalendo la china nel ranking, dove tre squadre l'anno scorso hanno disputato le finali europee, e che due club saranno al Mondiale per Club, l'abolizione del Decreto Crescita è un autogol per il mondo del calcio e per l'economia del Paese".

"L'agevolazione fiscale rappresentava uno strumento per facilitare l'ingresso in Italia di giocatori di chiaro interesse, adesso è un handicap, e il danno prodotto sarà irrimediabile, anche per l'indotto che il calcio riesce a produrre. Dovremo trovare accorgimenti, la competitività diminuirà e ne risentirà anche il campionato, comprese le piccole squadre. Dovremo cambiare strategie? Sì, con questo strumento si aumentava il livello qualitativo, dovremo trovare dei rimedi".