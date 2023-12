Impallomeni: "Col Frosinone è l'ultima chiamata per Castellanos"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FROSINONE IMPALLOMENI - Alle 20:45 la Lazio sfiderà il Frosinone all'Olimpico per questa ultima sfida del 2023. Sul match, nel quale mancheranno Immobile, Luis Alberto e Romagnoli, si è espresso Stefano Impallomeni.

Impallomeni: "Mi aspettavo Felipe Anderson punta"

Queste le parole di Stefano Impallomeni a TMW: "Mi aspettavo Felipe Anderson punta, ma è l'ultima chiamata per Castellanos. Col Frosinone non è facile, serve pazienza come al Napoli col Monza. Si deve pensare più al risultato che alla prestazione".