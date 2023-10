Il presidente del Tenerife parla di Pedro: "Ha un contratto con la Lazio, non dico altro"

Tempo di lettura: < 1 minuto

PEDRO TENERIFE - Tra i giocatori più discussi di questa sosta, c'è sicuramente Pedro Rodriguez. Dopo il gol decisivo in casa del Celtic Glasgow, si è tornato a discutere del contratto dello spagnolo. Intervistato da El Dia, il presidente del Tenerife Juan Manuel Garrido ha commentato la situazione del canario.

Pedro al Tenerife? Parla il presidente Garrido

"È in uno dei migliori club della Serie A e gioca in Champions League, anche ad alti livelli. Ha un contratto attuale con la sua squadra, non diremo altro".