Via libera per Zaccagni: a ore si unirà all'Italia di Spalletti

ZACCAGNI ITALIA - Non rinuncia all'azzurro Mattia Zaccagni. Il problema che gli aveva impedito di aggregarsi subito al gruppo di Luciano Spalletti sembra essere alle spalle. Perciò, l'attaccante della Lazio è pronto a raggiungere Coverciano dove si unirà ai compagni dell'Italia.

Zaccagni torna in azzurro: a breve nel quartier generale dell'Italia

L'arrivo di Zaccagni è previsto prima del tramonto. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'ala biancoceleste ha ricevuto il via libero dal medico sociale della Lazio, il dottor Rodia, e ora potrà aggregarsi al gruppo di Spalletti. L'infortunio patito con l'Atalanta pare essere alle spalle. Ora la palla passa tra i piedi del cittì, che dovrà capire come gestire e quando mettere in campo il laziale.

