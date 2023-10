Commisso: "Il Viola Park è costato più della Lazio e altre società"

Tempo di lettura: < 1 minuto

COMMISSO LAZIO - Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a margine della presentazione del Viola Park. Il costo del nuovo centro sportivo della squadra toscana, stando a quanto raccontato dal patron americano, è costato più di diverse società. Tra queste, anche la Lazio.

Viola Park, Commisso parla della Lazio

"Al Viola Park oltre 400 persone si ritrovano ogni giorno tra ragazze, ragazzi e staff. Questa è la dimostrazione che i soldi non sono un problema. Il costo complessivo di Napoli, Atalanta, Genoa, Lazio e Bologna sommato non raggiunge la cifra che abbiamo speso per il Viola Park. Potevo comprare altre cinque società. Sono contento di aver investito i soldi in questo territorio. A Napoli abbiamo vinto e le donne hanno vinto in Coppa Italia. Oggi siamo vincitori!".