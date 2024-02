La ricetta di Provedel: "Ecco come si batte il Bologna"

Tempo di lettura: 2 minuti

PROVEDEL CHAMPIONS LEAGUE - Tre clean sheet consecutivi. È questo il bottino raccolto da Ivan Provedel in Champions League. Una striscia che rimane aperta e mostra l'incredibile rendimento del portiere della Lazio. Intervistato dai canali ufficiali del club capitolino, il numero uno ex Spezia ha toccato diversi argomenti. Ecco, qui di seguito, le sue parole.

Champions League, torna a parlare Provedel

"La vittoria sul Bayern Monaco ci lascia la consapevolezza che se lavoriamo con una certa intensità e un dato spirito poi sarà più facile arrivare ai risultati. La cosa che è capitata prima contro il Cagliari e poi contro il Bayern. Per noi è iniziato il primo tempo di una lunga partita che ci deve dare fiducia e consapevolezza. Con il Bologna sarà fondamentale".

Rientrare in zona Champions League anche in campionato

"Come si fa? Dobbiamo lavorare e dare del nostro meglio come ogni giorno, partendo dall'allenamento fino alla gara. Noi dovremo fare sempre meglio. Ragionando una partita alla volta possiamo ottenere dei risultati utili".

Su Thiago Motta

"Il mister è stato determinante anche alla Spezia, dove abbiamo raggiunto una salvezza impensabile per tutti se non per lui o noi. Magari esternamente nessuno poteva pensare che il Bologna si ritrovasse così alto in classifica, ma lui è un grandissimo allenatore ed evidentemente è riuscito a entrare nei calciatori".

La ricetta anti-Bologna

"Bisogna fare una gara ordinata, soprattutto quando non avremo la palla. Quando la conquisteremo, invece, andrà gestita bene perché loro sono molto bravi ad aggredire il portatore. All'andata siamo stati molto ordinati tranne in un'occasione e ci hanno punito. Questa volta dovremo essere noi bravi ad approfittare di qualche loro sbavatura ed essere più concreti".