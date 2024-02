Guendouzi: "Ho dovuto assimilare le idee di Sarri. Ora punto la Nazionale"

Tempo di lettura: < 1 minuto

GUENDOUZI LAZIO BAYERN MONACO - "Spero di essere convocato al prossimo giro". Matteo Guendouzi, man of the match Uefa di Lazio - Bayern Monaco, ha concluso così l'intervista contenuta nel Football Show su beIN Sports. Ha spiegato di puntare alla Francia e di godersi il presente. Una settimana che ha l'ha visto, assieme ai compagni, vincere contro una delle squadre più forti d'Europa.

Guendouzi torna su Lazio - Bayern Monaco

"Quella contro il Bayern Monaco è stata una partita molto difficile. Ma ce l’abbiamo fatta, abbiamo vinto tutti insieme. Siamo rimasti fedeli alla nostra filosofia e ai nostri principi di gioco e questo ha funzionato".

Su Sarri e il nuovo modo di giocare

"Ho dovuto assimilare le idee dell'allenatore per uno o due mesi. Ho fatto solo un semestre con Sarri, ma mi sembra di essere con lui da un anno e mezzo. Tatticamente sto imparando molto, cosa che non avevo fatto in passato. Mi sono disciplinato molto di più tatticamente".