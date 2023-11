Romagnoli: "Concesso poco al Feyenoord, col Celtic sarà decisiva"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMAGNOLI LAZIO FEYENOORD POST PARTITA - Al termine di Lazio - Feyenoord anche Alessio Romagnoli ha espresso la sua opinione sulla vittoria dei biancocelesti.

Le parole di Romagnoli ai microfoni ufficiali biancocelesti

Questo il commento di Alessio Romagnoli ai microfoni ufficiali biancocelesti dopo Lazio - Feyenoord 1-0: "Siamo riusciti a concedere poco ad una squadra che solitamente va sempre a segno a testimonianza dell’intensità che abbiamo messo stasera".

Sul match decisivo per la qualificazione

"Per il passaggio del turno sarà decisiva la sfida in casa col Celtic, dobbiamo assolutamente vincere per cercare di andare avanti.

Sul derby

"Vale tre punti, ma sappiamo che non è una partita come le altre e quanto conta per noi e la nostra gente. Ma inizieremo a pensarci da domani".

Le parole di Romagnoli alla Uefa

"Siamo riusciti a concedere poche occasioni a una squadra che di solito segna tanti gol, a testimonianza dell'intensità che abbiamo messo stasera. Per passare il turno sarà decisiva la partita casalinga contro il Celtic. Dobbiamo assolutamente vincere per provare ad andare avanti".