Sarri: "Su Zaccagni e Luis Alberto c'è un po' di preoccupazione"

SARRI LAZIO FEYENOORD POST PARTITA - Maurizio Sarri ha analizzato la vincente prestazione dei suoi ragazzi nel post partita di Lazio - Feyenoord.

Le parole di Maurizio Sarri a Sky Sport nel post partita

Maurizio Sarri ha dichiarato a Sky Sport al termine di Lazio - Feyenoord: "Ci siamo stati dentro, anche nei momenti di sofferenza. L'avvio è stato veemente e loro sono molto abili nel palleggio, sono una macchina da gol e stasera siamo riusciti a tenerli a secco".

Sulla vittoria contro il Feyenoord

"È stata una prestazione bella tosta, negli ultimi 20 minuti potevamo fargli male anche nelle ripartenza. Speriamo di non aver pagato a caro prezzo perché tanti giocatori sono usciti acciaccati".

Su Zaccagni e Luis Alberto

"Come stanno non si può dire. Un po’ di preoccupazione c’è. Vedendo quella che era stata la partita d’andata, abbiamo deciso di uscire poco sui difensori centrali, hanno un grande utilizzo del portiere, vanno in superiorità numerica. Abbiamo deciso di lasciargli il possesso in quella zona del campo, soprattutto dopo il vantaggio".

Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni ufficiali biancocelesti

Maurizio Sarri ha dichiarato ai microfoni ufficiali biancocelesti nel post partita di Lazio - Feyenoord:"Purtroppo non è una vittoria decisiva visto che la classifica è corta. Solo all’ultimo giornata avremo il responso. È la competizione più difficile del mondo e noi ci siamo dentro".

Sul Feyenoord

"Nelle partite di Champions non c’è nulla di scontato, speriamo bene. Sono contento che stiamo dimostrando di potercela giocare. Abbiamo rischiato pochissimo contro una squadra che palleggia e produce molto. Ho avuto la sensazione che negli ultimi 20’ potevamo metterli un po' più in difficoltà visto che ci hanno lasciato diversi spazi".

Sull'Olimpico

"Quando sono entrato in campo e ho sentito l’urlo dell’Olimpico è stata tanta roba. Chissà come sarebbe in uno stadio da 50mila posti e con le tribune vicine al campo. Credo sarebbe dura per chiunque".

Le parole di Maurizio Sarri alla Uefa

