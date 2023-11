Immobile è l'uomo record, raggiunti i 100 gol in trasferta!

Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO IMMOBILE - La Lazio va in vantaggio in trasferta contro la Salernitana con il gol del capitano Ciro Immobile su calcio di rigore. Il numero 17 biancoceleste è il primo a raggiungere quota 100 gol in trasferta in Serie A, superando il suo stesso record di 99 reti. Ecco la classifica.

Ciro Immobile fa 100 gol in trasferta in Serie A!

Salernitana - Lazio, minuto 43'. Non sbaglia Ciro Immobile! il capitano della Lazio si guadagna il calcio di rigore, si prende il pallone e non sbaglia dal dischetto! il numero 17 è l'uomo dei record. Anche stavolta non delude e fa 100 gol in trasferta in Serie A, diventando il primo a riuscirci. Ha superato il suo stesso record di 99 reti e diventando il primo in classifica sopra Altafini (95), Totti (89), Ibrahimovic (88), Nordahl (87), Piola (86), Quagliarella (80).

