Albertini: "Si gioca troppo: recupero dovrebbe essere parte integrante"

ALBERTINI INTERVISTA SARRI- Demetrio Albertini, ex centrocampista della Lazio e del Milan, ha rilasciato un'intervista a margine del Gran Galà del Calcio AIC. Albertini ha commentato le parole di Maurizio Sarri, durissimo sulla quantità di partite da giocare durante una stagione. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Albertini nell' intervista su Sarri e i pareri del tecnico biancoceleste

"Si gioca tanto, perché è fuori ombra di dubbio che ci siano tante partite, sono aumentate le partite delle nazionali, dei club ma anche le amichevoli e le tournée. I campionati sono sempre più ristretti. Il calcio è anche uno sport di usura, i microtraumi non si riescono a curare bene perché non c’è tempo per recuperare. Il recupero dovrebbe essere una parte dell’allenamento per ogni grande atleta, questo è un tema di cui si parlava già quando giocavo io ma le partite sono aumentate invece che diminuire".