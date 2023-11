No alla violenza sulle donne: la Lazio alla cerimonia a Palazzo Chigi

Tempo di lettura: < 1 minuto

VIOLENZA DONNE PALAZZO CHIGI LAZIO- La Lazio continua nella sua campagna per aiutare a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza sulle donne. Una delegazione della società biancoceleste, infatti, ha partecipato alla cerimonia a Palazzo Chigi, illuminato con la scritta "Non sei sola" e dal numero 1522, fondamentale per segnalare episodi di violenza subita o di cui si è testimoni. Per la Lazio presenti Lotito, Romagnoli e Goldoni.

Palazzo Chigi : anche la Lazio alla cerimonia contro la violenza sulle donne