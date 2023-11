Salernitana, Inzaghi: "Contro chi fa la Champions serve partita perfetta"

Tempo di lettura: 2 minuti

INZAGHI CONFERENZA STAMPA SALERNITANA LAZIO VIGILIA- Il tecnico della Salernitana Filippo Inzaghi è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia. Nel clima caldissimo dell'Arechi Salernitana Lazio si prospetta una partita complicata per gli uomini di Maurizio Sarri. Andiamo a riportare le parole del tecnico dei campani.

Le parole di Inzaghi nella conferenza stampa alla vigilia di Salernitana - Lazio

Inzaghi sulle assenze e il mercato di gennaio

"Sono arrivato da poco, ma voglio che la squadra si esprima come ha fatto in alcune circostanze. Io vedo una squadra cambiata nell'atteggiamento e nella voglia, dobbiamo essere più continui nell'arco della gara ma il primo tempo col Sassuolo deve essere la nostra guida. Abbiamo sofferto e potevamo perderla, ma abbiamo fatto di tutto per vincerla. Domani l'avversario è di quelli ostici, ma sento questa squadra sempre più mia. Al di là delle assenze son convinto che faremo una partita importante, spinti dal nostro pubblico".

Inzaghi sulla "chiamata alle armi" per Salernitana - Lazio

"Da quando sono arrivato non ho mai affrontato una settimana tipo, tra anticipi al venerdì e la coppa Italia. Sarebbe stato importante, ma non possiamo farci nulla. Gli alibi sono pochi, vogliamo i punti a tutti i costi. Sento questa squadra mia, lo ribadisco. Abbiamo una tifoseria straordinaria e dobbiamo trascinarla dalla nostra parte. Vedendo gli ultimi allenamenti ribadisco che abbiamo tutto per poterci salvare, sono molto fiducioso".

Inzaghi su Salernitana - Lazio : difesa a 3 o a 4?

"Questa squadra può giocare in qualunque modo. Saranno dieci calciatori di movimento schierati nel modo migliore. Voglio per 90 minuti la Salernitana del primo tempo col Sassuolo. Se non hai qualità e potenzialità non vai a comandare in casa di un avversario di questo livello. Vorrei tanto che i tifosi e i giornalisti domani possano tastare con mano i passi in avanti che noto giorno dopo giorno. C'è tutto per potersi salvare, sono sempre più felice di allenare la Salernitana".

Inzaghi su Dia

"Dia non ce la farà. Per fortuna ho tante scelte davanti, mancheranno Ochoa, Tchaouna e Dia che erano stati molto importanti per noi ma avremo il pubblico dalla nostra che deve aiutarci a fare la differenza, nonostante le assenze si sono allenati tutti bene".

Inzaghi su Cabral

"Era stato escluso perché era infortunato, si sapeva che sarebbe rientrato perché per noi è fondamentale, non può iniziare dal 1′ e ce lo teniamo buono per impiegarlo a gara in corso".

Inzaghi sul ritiro della Salernitana in vista della Lazio

"L’hanno voluto i giocatori, si sono sentiti responsabili, vogliono regalare la salvezza e si sono confrontati con la società. Ora abbiamo una partita importante. Quando giochi contro una squadra che fa la Champions devi fare la partita perfetta e sperare che loro non siano nella giornata migliore".

Inzaghi sull'agire contro la violenza sulle donne

"E' grazie a loro che siamo al mondo, ognuno di noi deve condannare questi gesti che purtroppo sono quasi all'ordine del giorno. Quanto accaduto in settimana mi lascia allibito, è inammissibile che si verifichino ancora episodi di questo genere".