Riad, giorno 2: problemi per Rovella durante l'allenamento

RIAD LAZIO ALLENAMENTO- La Lazio si è riunita alle 13:00 ora locale per una sessione d'allenamento pomeridiana in vista della semifinale di Supercoppa contro l'Inter. Durante un torello arrivano brutte notizie per Sarri che perde Rovella per un problema al piede.

Sarri perde Rovella in allenamento

Non arrivano buone notizie da Riad. Durante l'allenamento odierno della Lazio, Rovella ha avuto un problema al piede destro durante un torello. Il centrocampista ha lasciato anticipatamente la sessione. A poco più di 24 ore dalla sfida contro l'Inter, non si sanno ancora le condizioni dell'ex Genoa che verrà rivalutato nelle prossime ore. Sarri aveva intenzione di schierare Rovella dal primo minuto a centrocampo, se il classe 2001 non ce la dovesse fare, il tecnico potrebbe optare per Vecino o Kamada per affiancare Matteo Guendouzi, e Luis Alberto.