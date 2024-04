Juventus, Gatti ammonito: salta il ritorno contro la Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

AMMONITO GATTI SQUALIFICATO JUVENTUS LAZIO - A pochi minuti dal termine del primo tempo di Juventus - Lazio uno dei tre diffidati bianconeri viene ammonito e sarà dunque squalificato per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si tratta di Gatti, punito per un fallo commesso su Isaksen.

Juventus - Lazio, ammonizione per Gatti: salta il match dell'Olimpico

Al minuto 37 di Juventus - Lazio si crea una serie di palle contese a centrocampo. I biancocelesti arrivano sempre per primi, come Isaksen su Gatti. Il difensore bianconero entra in ritardo sull'esterno danese e l'arbitro Massa ravvisa l'ammonizione. Essendo diffidato, sarà costretto a saltare per squalifica la partita di ritorno all'Olimpico.