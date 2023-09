L'Atletico dimentica Provedel: Griezmann e Morata regalano il derby di Madrid

Tempo di lettura: < 1 minuto

ATLETICO REAL MADRID DERBY - I materassai hanno attutito il colpo del gol a tempo scaduto di Ivan Provedel. L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone ha lanciato un segnale non solo alla Spagna pallonara, ma anche alle dirette avversarie in Europa. Subire una rete dal portiere non è bastato ad affliggere i Colchoneros, che solo tre giorni dopo hanno dimostrato il loro valore schiantando nel derby i cugini del Real Madrid.

Atletico e Real: il derby di Madrid è Colchoneros

Quattro giri d'orologio sono bastati agli ultimi avversari europei della Lazio per portarsi in vantaggio. A finire sul tabellino dei marcatori è stato il grande ex Alvaro Morata, che di testa non ha lasciato scampo a Kepa Arrizabalaga. Lo stesso fondamentale con il quale, al 18', Antoine Griezmann ha firmato il raddoppio. Il doppio colpo battuto è arrivato forte e chiaro, non solo ai cugini del Real Madrid ma anche a Glasgow, Rotterdam e Roma. L'Atletico è ancora una grande squadra, e non ha mancato di dimostrarlo. Neanche il gol di Toni Kroos, con il quale i Blancos hanno accorciato le distanze a fine primo tempo, ha scosso gli uomini di Simeone che, appena tornati in campo dalla pausa lunga, hanno chiuso i conti ancora con Morata.