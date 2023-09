La Lazio eguaglia la peggiore versione di se stessa: mai così male nell'era dei tre punti

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO PEGGIORE AVVIO STAGIONE - La Lazio non sa più vincere. Il solo acuto di Napoli non può bastare. Né possono bastare i complimenti per sprazzi di partita giocati a dovere. Il bottino è magro, troppo. Al punto che nelle prime cinque giornate della stagione in corso la banda Sarri ha eguagliato il peggiore avvio di sempre, ricalcando quanto accaduto più di vent'anni fa.

Lazio, è il peggior avvio di stagione nell'era dei tre punti

Le sfide con Lecce, Genoa, Napoli, Juventus e Monza hanno portato in dote solamente quattro punti. Tre dei quali sono arrivati sul campo più difficile, quello dei campioni d'Italia. La partita con i brianzoli, dopo il pareggio in Champions League con l'Atletico Madrid, doveva essere quella della svolta. Ma così non è stato. E l'altro punto guadagnato da Immobile e compagni è servito solo a certificare una partenza difficile, la peggiore nell'era della Serie A a tre punti.

Eguagliata la squadra del 2001/02

L'ultima volta che la Lazio partì così male correva l'anno 2001. Tra il 26 agosto, data d'esordio in campionato con il Piacenza, e il 30 settembre, i capitolini raccolsero appena quattro punti. Frutto, contrariamente a quanto accaduto quest'anno, di quattro pareggi e una sconfitta. Oltre all'1-1 con i lombardi e al 2-0 patito nella San Siro rossonera, Mendieta e compagni raccolsero ben tre 0-0 con Perugia, Torino e Parma.

