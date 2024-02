Cagliari - Lazio, dove vedere il match in tv e streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

CAGLIARI LAZIO DOVE VEDERE TV STREAMING - La Lazio si reca a Cagliari per archiviare il ko contro l'Atalanta e non solo. Serve anche ai capitolini arrivare al meglio all'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern. I biancocelesti sfidano gli isolani alle ore 15 di sabato 10 febbraio 2024 in una trasferta fondamentale per la loro rincorsa al quarto posto. Ecco di seguito dove vedere la partita, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, in tv e streaming.

Cagliari - Lazio, dove vedere la partita in Tv e streaming

Cagliari - Lazio, partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie A, è in programma per sabato 10 febbraio alle ore 15 presso l’Unipol Domus. L'evento verrà trasmesso in esclusiva dalla piattaforma streaming Dazn, in live e on demand tramite app, oppure sul sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.