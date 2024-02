Lazio, colloquio telefonico tra Lotito e Sarri in vista del Cagliari

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LOTITO SARRI - Dopo lo stop contro l'Atalanta, diretta concorrente nella lotta ad un posto in Champions League, la partita contro il Cagliari assume un peso specifico ancora più importante per la Lazio. Lo sanno bene a Formello, dove ieri è andato in scena l'allenamento di rifinitura, al quale, però, non ha presenziato il presidente Claudio Lotito.

Cagliari - Lazio, colloquio telefonico tra Lotito e Sarri alla vigilia

Secondo il Corriere dello Sport, piuttosto che presentarsi al centro sportivo, come accade solitamente alla vigilia delle partite, il patron biancoceleste ha preferito avere un colloquio telefonico con Sarri, dal contenuto top secret. La gestione dello spogliatoio è stata lasciata al tecnico e al ds Fabiani, per non aggiungere ulteriore pressione in un momento già delicato. Ora sarà il campo a dire se la Lazio si sarà fatta forza o meno dopo la pesante sconfitta di Bergamo.