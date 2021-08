Calciomercato, il ds dell’Eintracht: “Kostic parte? Nessuna offerta per lui”

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO – La Serie A si avvicina e per Tare e Lotito è arrivato il momento di dare forma definitiva alla rosa biancoceleste. Il nome più caldo resta quello di Filip Kostic, centrocampista in forza all’Eintracht di Francoforte. In giornata il ds del club tedesco ha glissato sulla risposta da dare ai giornalisti che in conferenza stampa hanno chiesto conto della possibile partenza del mediano.

Le dichiarazioni di Krösche

“Noi non abbiamo offerte per il ragazzo. I media italiani sono spesso molto risoluti su certi argomenti e credo sia anche questo il caso”.