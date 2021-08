Lazio Women, alle 17 l’amichevole contro il Napoli (FOTO)

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO WOMEN NAPOLI – La Lazio Women, fresca di promozione in Serie A, sta lavorando per farsi trovare pronta per l’inizio del campionato. Le ragazze di Carolina Morace disputeranno oggi un’amichevole contro il Napoli. Il match si giocherà alle ore 17 allo stadio comunale Rivisondoli. Per assistere all’incontro sarà necessario presentarsi ai varchi di accesso muniti di Green Pass o, in alternativa, della certificazione negativa di un tampone molecolare o antigienico effettuato nelle 24 ore antecedenti l’inizio della gara.

Lazio Women Napoli, le squadre sono a Rivisondoli per l’amichevole