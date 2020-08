Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KUMBULLA LOMBARDI – La Lazio è molto attiva sul mercato. Il direttore sportivo Igli Tare sta cercando di esaudire le richieste del mister Simone Inzaghi, che ha chiesto rinforzi in tutti i ruoli. Per il reparto arretrato si continua a lottare con l’Inter per acquistare Marash Kumbulla. I nerazzurri hanno fatto recapitare l’offerta migliore, 30 milioni di euro più Salcedo e un giovane della Primavera, ma non hanno ancora deciso se affondare il colpo o meno. Come riporta il Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno intenzione di sfruttare questa situazione di stallo e tentare il sorpasso. Per la prima volta, infatti, hanno aperto alla possibilità di inserire Cristiano Lombardi nella trattativa. Il giocatore piace molto a Ivan Juric e potrebbe convincere il Verona ad accettare l’offerta, in caso contrario i capitolini vireranno su altri nomi.

