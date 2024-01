Luis Alberto guarda ad un futuro in panchina: l'ultima idea

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO LUIS ALBERTO - Da anni ormai, Luis Alberto illumina gli occhi dei tifosi biancocelesti con giocate e prestazioni strepitose, che lo hanno portato ad essere un valore aggiunto nella rosa della Lazio, oltre che uno dei migliori centrocampisti in circolazione. Se le doti del Mago sono cosa nota da tempo, è invece inattesa l'ultima indiscrezione riportata da Il Corriere dello Sport, secondo il quale lo spagnolo vorrebbe iniziare a studiare in vista di un futuro da allenatore.

Lazio, Luis Alberto pensa ad un futuro da allenatore

A 31 anni, Luis ha davanti a sé ancora parecchio tempo prima di appendere gli scarpini al chiodo, oltre ad essere fresco di rinnovo con la Lazio, alla quale si è legato ulteriormente fino al 2028. Non è mai troppo presto, però, per iniziare a prepararsi, e il centrocampista vorrebbe farlo continuando a giocare. A inizio stagione aveva dimostrato grande capacità nel dare indicazioni e guidare i compagni direttamente dal campo, perciò non stupirebbe se lo spagnolo dovesse diventare anche un Mago della panchina.