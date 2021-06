Calciomercato Lazio, colpo di scena Maksimovic: la situazione

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO MAKSIMOVIC – La Lazio sta lavorando duramente per consegnare a Maurizio Sarri i giocatori che il nuovo mister ritiene più idonei per affrontare la prossima stagione. Uno degli obiettivi biancocelesti è un centrale difensivo e tra i candidati c’è anche Maksimovic. Il giocatore conosce già il tecnico toscano e arriverebbe a parametro zero. Tuttavia, secondo quanto riporta Corrieredellosport.it, il serbo vuole rimanere al Napoli. Il club partenopeo, però, non ha presentato nessuna offerta per il rinnovo.