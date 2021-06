A tutto Brandt: la Lazio vuole a tutti i costi il fantasista tedesco

- Advertisement -

CALCIOMERCATO LAZIO BRANDT – La Lazio non si pone limiti. Pur dovendo definire, prima di entrare nel vivo della campagna acquisti in entrata, una cessione importante, la dirigenza biancoceleste lavora al grande colpo. Che è stato individuato in Julian Brandt, centrocampista offensivo in forza al Borussia Dortmund. Dopo i sondaggi esplorativi dei giorni scorsi, ora Tare è pronto a formulare l’offerta giusta per convincere giocatore e club tedesco. Il Tempo riporta i dettagli della situazione.

Calciomercato Lazio, Brandt è più di un’idea

Il quotidiano romano riporta la strategia del club capitolino per arrivare al fantasista teutornico: prestito con obbligo di riscatto. O con semplice diritto di riscatto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. L’idea sarebbe quella di acquistare a titolo definitivo il ragazzo per una cifra vicina ai 25 milioni in caso di obbligo: mentre ne servirebbero 30 – con l’inserimento di altri bonus -se la formula concordata fosse quella della semplice “prelazione” sull’acquisto. Brandt è affascinato dall’idea di essere allenato da Sarri, ma ha un contratto blindato fino al 2024 a cifre importanti (quasi 4 milioni annui di ingaggio). La Lazio però non vuole arrendersi, ed è pronta ad un sacrifico economico per garantire al tecnico un giocatore chiave nel suo scacchiere tattico.