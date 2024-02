Calciomercato Lazio, il motivo dietro il mancato arrivo di Kent

Tempo di lettura: < 1 minuto

CALCIOMERCATO LAZIO KENT - Questa volta sembrava veramente fatta, invece nulla. Dopo essere stata ad un passo dal chiudere per Ryan Kent del Fenerbahce, la Lazio non è riuscita a condurre in porto la trattativa, concludendo la sessione invernale di calciomercato senza rinforzi. L'esterno inglese, sarebbe arrivato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, per percepire un ingaggio di 600.000 euro fino a giugno.

Lazio, saltata la trattativa per Kent: il motivo

Secondo Il Corriere dello Sport, Kent era stato offerto a Lotito che, nonostante fosse alla ricerca di profili sotto i 25 anni, aveva dato il suo benestare all'arrivo del classe 1996 nella mattina di ieri. Il giocatore, ai margini della rosa del club turco, non scendeva in campo da novembre, nonostante fosse arrivato dai Rangers solo nell'estate 2023. Alla fine, a far saltare tutto sarebbe stata la volontà del ragazzo, che all'ultimo ha preferito rimanere al Fenerbahce. Sono stati smentiti, dunque, problemi legati a vecchie pendenze economiche verso la sua squadra di appartenenza. La decisione è stata sua. A completare il tutto, c'è anche la mancata partenza di Kamenovic, vicino ad andare in Serie B, che ha reso ancora più dimenticabile il calciomercato della Lazio, l'ennesimo caratterizzato fa false speranze e mancati arrivi.