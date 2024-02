Atalanta - Lazio, Sarri incolla i giocatori alla tv: la strategia

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATALANTA SARRI - Il calciomercato invernale, non ha regalato a Sarri l'esterno che desiderava. Dopo essere stata ad un passo dal prendere Ryan Kent dal Fenerbahce, la Lazio non è riuscita a chiudere la trattativa, concludendo la sessione con zero giocatori acquistati. La testa del tecnico toscano, però, è rivolta solamente alla partita di domenica contro l'Atalanta, per la quale ha preparato una sorta di maratona video da far vedere ai suoi ragazzi.

Lazio, la strategia di Sarri in vista del match contro l'Atalanta

Come riportato da Il Corriere dello Sport, nella giornata di mercoledì c'è stata una vera e propria full immersion per quanto riguarda l'analisi video. Sarri ha programmato due sessioni, una prima e una dopo ogni allenamento, sia per quello della mattina che per quello del pomeriggio. Un totale di quattro sedute diverse, in cui l'allenatore ha fatto visionare ai giocatori dei filmati con l'obiettivo di rivedere partite e movimenti, sia della propria squadra sia di quella di Gasperini. Si tratta di una preparazione quasi maniacale, che aiuta a capire l'importanza che avrà la partita contro la Dea nella lotta al quarto posto.