Caso scommesse, Corona rivela: "Casale il quinto nome"

CASO SCOMMESSE CORONA CASALE - Il caso scommesse si allarga. Dopo il coinvolgimento di Fagioli, Tonali e Zaniolo, e il nome di Zalewski uscito negli scorsi giorni, ecco che a finire nella bufera potrebbe essere anche un calciatore biancoceleste. Secondo quanto rivelato dal sito di Fabrizio Corona, Dillingernews, "anche Nicolò Casale sarebbe coinvolto nel giro di scommesse illecite".

Caso Scommesse, Corona fa il nome di Casale

Il sito del noto ex paparazzo scrive che il difensore biancoceleste sarebbe: "il giocatore con maggiori problemi rispetto a tutti gli altri coinvolti in questa inchiesta, per diversi motivi e altre problematiche personali".