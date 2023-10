Fiore: "Capisco lo sfogo di Immobile. Deve far parlare il campo"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORE INTERVISTA - L'ex calciatore biancoceleste Stefano Fiore, intervenuto a TvPlay, ha parlato dell'intervista rilasciata recentemente da Immobile a Il Messaggero, parlando anche delle ambizioni di Roma e Lazio.

LEGGI ANCHE ---> Caso scommesse, Abodi: "Quello dei calciatori è alto tradimento"

Lazio, le parole di Fiore

“Nel mondo del calcio c’è poca pazienza e riconoscenza. Si dimentica tutto in fretta. Devi sempre fare di più. La carriera è fatta di alti e di bassi. Quando le cose non vanno bene ti aspetteresti il riconoscimento. Capisco lo sfogo di Immobile. Se ciò non avviene ci rimani male. Ciro deve far parlare il campo, ma tornerà a fare quello che sa fare. Roma e Lazio? Non sono così distanti, ma si lotta per il quinto/sesto posto. Sono club importanti che negli ultimi anni hanno sfiorato scudetti. Quello che dicono molti è che sono club importanti ma manca sempre qualcosa per fare il salto di qualità”.