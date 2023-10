QUI FORMELLO , allenamento pomeridiano in vista del Sassuolo

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO - La Lazio torna in campo sabato 21 alle 20:45 contro il Sassuolo, dopo la sosta per le Nazionali. Nonostante la bufera riguardante i casi di scommesse illecite abbia travolto molte squadre, la Serie A non si ferma. Ecco la seduta pomeridiana di allenamento di oggi dei biancocelesti a Formello

Qui Formello, seduta pomeridiana per i giocatori della Lazio

La sosta per le Nazionali ha fermato momentaneamente la Serie A, che sta per tornare. I biancocelesti convocati da Spalletti non sono potuti scendere in campo per l'Italia, al contrario di Marusic, Hysaj e Vecino. Solo l'Albanese ha fatto già rientro a Roma. Oggi i giocatori della Lazio si sono ritrovati al Centro Sportivo di Formello per la seduta pomeridiana in vista del match contro il Sassuolo. L'allenamento è iniziato alle 15:30. Dopo una prima fase di riscaldamento tecnico e atletico, i ragazzi di Sarri hanno effettuato un lavoro tattico, concludendo la seduta con una partitella a campo ridotto. Zaccagni torna in gruppo, al contrario di Immobile che lavora ancora separatamente. Anche Provedel viene gestito a causa della contusione all'anca La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, alle ore 15:30.