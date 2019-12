Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO DIFESA – Uno dei fattori della Lazio terza in classifica, oltre al quartetto offensivo, è anche il reparto difensivo. Sono solamente 14 i gol subiti in campionato, che fanno dei biancocelesti la terza miglior retroguardia di questa Serie A. A fare impressione, però, sono i numeri riguardanti le partite a porta inviolata.

Lazio, difesa impenetrabile

Come riportato dal Corriere dello Sport, con la vittoria contro l’Udinese, sono saliti a 5 i clean-sheet in questo campionato; come Inter, Juventus e Verona. A simboleggiare l’equilibrio del reparto arretrato, è il fatto che in quattro delle cinque partite in cui i biancocelesti non hanno subito gol il terzetto difensivo era lo stesso: ovvero quello composto da Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Solo contro il Torino, Patric aveva sostituito l’italobrasiliano. A dimostrazione che Inzaghi ha trovato il giusto equilibrio nel reparto arretrato con uno specifico assetto.