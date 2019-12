Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO IMMOBILE CORREA LUIS ALBERTO MILINKOVIC – La Lazio vola in campionato e, con il terzo posto occupato in questo momento, sogna la qualificazione in Champions League. Il merito va a tutta la squadra, Simone Inzaghi può contare su un fattore devastante: i fantastici quattro. Immobile, Correa, Luis Alberto e Milinkovic-Savic sono i grandi trascinatori dei biancocelesti. Un poker d’assi dai grandissimi numeri e che fa invidia alle big d’Europa.

Lazio, i gol sono targati “fantastici quattro”

Come riporta il Corriere dello Sport, 32 dei 33 gol totali messi a segno dalla Lazio in campionato sono passati dai piedi dei fantastici quattro. Unica eccezione, l’autorete di Andrea Belotti con il Torino. Numeri incredibili, accompagnati poi da quelli riguardanti la sola coppia Immobile-Correa. 23 reti in due, più di Lautaro-Lukaku (18) e Lewandowski-Muller (17). Senza tralasciare i 9 assist di Luis Alberto, re in Europa in questa classifica, e gli 80 duelli aerei vinti da Milinkovic-Savic in questa prima parte di stagione. Un quartetto di grandissima qualità e forza fisica che vuole porta in Champions la Lazio.