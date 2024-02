Costacurta: "Corsa alla Champions aperta e con tante squadre in corsa"

Tempo di lettura: < 1 minuto

COSTACURTA LAZIO- Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera riguardo la battaglia per lo scudetto e la corsa per il quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Le parole di Alessandro Costacurta

"Campionato finito? Direi di no, intanto c’è la corsa al quarto posto che è bellissima, aperta e con tante squadre coinvolte e in corsa fino alla fine, dall’Atalanta alla Lazio. "Per il titolo, invece, da tempo sostengo che anche qualora si accorciassero le distanze fra i nerazzurri e chi insegue, alla fine se lo aggiudicherebbe comunque la squadra di Inzaghi".