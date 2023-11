Casale, chance in vista del derby: potrebbe finire in panchina

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO DERBY CASALE - Il derby è la partita più attesa dell'anno in campionato. Esserci è un dovere, salvo infortuni. Per questo Casale vorrebbe provare a recuperare e per lo meno essere in panchina per Maurizio Sarri domenica 12 novembre alle 18:00

Casale pronto a finire in panchina

Vuole recuperare in vista del derby

Nicolò Casale aveva riscontrato una lesione di basso o medio grado agli adduttori della coscia destra dopo il match contro il Feyenoord il 25 ottobre. Da quel giorno non è più sceso in campo, lasciando il posto a Patric. Ma l'idea di saltare il derby della capitale, forse il match più importante della stagione, fa storcere il muso anche al difensore. Esserci è un dovere, per questo il numero 15 biancoceleste vuole provare ad essere almeno in panchina per la sfida contro la Roma. Secondo quanto riporta Il Messaggero, vuole riaggregarsi al gruppo già da stamattina. La coppia titolare però, probabilmente rimarrà comporta da Patric e Romagnoli.