Primavera, la Lazio stende il Torino 2-0 e vola al secondo posto

Tempo di lettura: < 1 minuto

PRIMAVERA LAZIO TORINO - La Lazio Primavera batte 2-0 il Torino al Fersini e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica. D'Agostini e Gonzalez, con una rete per tempo, regalano a mister Sanderra un successo che vale quota 21 punti in graduatoria. Adesso testa al prossimo turno, nel quale i giovani biancocelesti affronteranno il Frosinone.

Primavera, tabellino di Lazio-Torino 2-0

LAZIO: Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano (46' Yordanov); Sana Fernandes (84' Nazzaro), Gonzalez (90+1' Sulejmani), D'Agostini (73' Cappelli). A disp.: Renzetti, Sardo, Petta, Serra, Tredicine, Marini, Zazza. All.: Stefano Sanderra

TORINO: Bellocci, Bianay (73' Muntu Wa Mungu) , Ruszel, Rettore (46' Azevedo) Savva, Padula (86' Gabellini), Ciammaglichella, Dellavalle, Njie (86' Longoni), Dalla Vecchia (61' Franzoni), Antolini. A disp.: Acar, Galantai, Zaia, Keita, Marchioro. All.: Giuseppe Scurto

Marcatori: 20' D'Agostini (L), 75' Gonzalez (L).

Arbitro: Mauro Gangi (sez. di Enna).

Ammoniti: Napolitano, Di Tommaso (L); Rettore, Dalla Vecchia, Savva, Bianay (T).