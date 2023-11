Hysaj: "La Nazionale è un sogno. L'Albania merita la quaificazione"

Tempo di lettura: < 1 minuto

HYSAJ LAZIO ALBANIA - Più volte protagonista nella Lazio di Maurizio Sarri, Elseid Hysaj sta contribuendo anche alla qualificazione ad Euro 2024 della sua nazionale: l'Albania. Ecco l'intervista del biancoceleste ai mirofoni di Tv Klan.

L'intervista ad Hysaj

Sulla nazionale albanese

"Gli albanesi meritano la qualificazione. Quando ero piccolo guardavo sempre le partite della Nazionale, sognavo di arrivarci, ma non avrei mai pensato che avrei continuato per 11 anni di fila, o che sarei stato il capitano. È un sogno che continua per me e spero che continui ancora a lungo".

La qualificazione ad Euro 2024

"Abbiamo giocato, abbiamo sofferto, eravamo stanchi, eravamo soddisfatti. Abbiamo dimostrato che ce lo meritiamo. Lo meritiamo noi, lo merita l’Albania, lo meritano tutti i nostri familiari perché abbiamo fatto delle belle partite. Credo che non ci sia bisogno di dire nulla su queste due partite perché, come io sono carico, anche i giocatori devono chiudere questo cerchio e festeggiare".

Sul match

"È anche grazie al lavoro dell'allenatore che ci ha dato fiducia nel gioco, nel tenere la palla. Gli avversari non vengono più contro l'Albania convinti di poter vincere 1-0 o 2-0. Anche loro adesso soffrono la pressione, hanno paura di giocare adesso contro l'Albania".