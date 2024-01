Coppa Italia, Lazio - Roma 1-0: biancocelesti in semifinale

Tempo di lettura: 3 minuti

LAZIO ROMA COPPA ITALIA 2023 2024 - Dopo aver eliminato il Genoa, la Lazio se la vede con gli eterni rivali della Roma, in un Derby della Capitale con in palio la semifinale di Coppa Italia. Si tratta della seconda stracittadina stagionale, dopo il pareggio per 0-0 in campionato andato in scena a novembre. Di seguito la cronaca LIVE ed il tabellino della gara.

Coppa Italia, Lazio - Roma: la cronaca del match

Secondo tempo

90+11' - Fischio finale all'Olimpico! La Lazio vince il derby per 1-0 grazie al rigore di Zaccagni e va in semifinale di Coppa Italia!

90'+11' - Il terzo espulso di giornata è Mancini per aver rivolto delle parole ingiuriose al direttore di gara.

90'+10' - Espulso anche Azmoun per una manata a Rovella a gioco fermo. Finale bollente!

90'+8' - Occasione Lukaku! El Shaarawy alza un pallone per Lukaku in area di rigore, il belga controlla e tenta la rovesciata che finisce di poco sopra la travsersa.

90'+6' - Cartellino rosso per Pedro! Lo spagnolo viene preso per il collo da Paredes e reagisce. Orsato estrae il secondo cartellino giallo e lo espelle!

90' - Il IV Uomo segnala 7 minuti di recupero.

87' - Doppia parata di Mandas! Il portiere greco respinge centrale un potente tiro in controbalzo di Belotti ed è reattivo nel negare il ta in a Pellegrini rialzandosi rapidamente.

82' - Grande chance per Pedro che, servito in area da Isaksen, conclude centrale trovando le mani di Rui Patricio.

81' - Ultima sostituzione per i giallorossi: Belotti subentra a Huijsen.

77' - Isaksen entra al posto di Castellanos. Felipe Anderson andrà a ricoprire il ruolo di falso 9.

76' - El Shaarawy entra in campo al posto di Bove.

68' - Triplice cambio per Sarri. Entrano Luca Pellegrini, Rovella e Pedro al posto di Lazzari, Cataldi e Zaccagni.

58' - Mourinho inserisce Spinazzola e Azmoun al posto di Zalewski e Karsdorp.

57' - Doppia occasione per Vecino! Azione straordinaria della Lazio, che al termine di una prolungata serie di scambi porta Felipe Anderson in area di rigore. Il brasiliano serve Vecino, che si allunga la sfera a tu per tu con Rui Patricio e non riesce a batterlo. Poco dopo l'uruguagio riceve un altro pallone dalla destra, ma la sua conclusione termina di poco sul fondo.

51' - GOOOOL DI ZACCAGNI! Huijsen interviene in ritardo su Castellanos in area di rigore e Orsato assegna il penalty dopo essere stato richiamato dal VAR. Dagli 11 metri si presenta l'arciere, che apre il piattone e spiazza Rui Patricio. Lazio in vantaggio!

47' - Bello spunto di Felipe Anderson sulla destra, che crossa al centro per Vecino. L'uruguagio stacca bene, ma trova una gran risposta di Rui Patricio.

46' - Inizia il secondo tempo. Fuori Dybala nella Roma e dentro Lorenzo Pellegrini



Primo tempo

45'+2' - Finisce il primo tempo, poche occasioni per entrambe le squadra e partita ancora bloccata all'Olimpico.

45'+1' - Lazzari arriva sul fondo e mette un cross basso arretrato per Guendouzi che, dopo esser stato anticipato da Mancini, lo colpisce commettendo fallo.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

24' - Bella azione personale di Lazzari che penetra in area di rigore, salta due avversari, e conclude con il sinistro trovando una deviazione.

10' - Brutta palla persa da Kristensen sulla propria trequarti, Castellanos intercetta e tenta la conclusione. Una deviazione manda il pallone in calcio d'angolo.

6' - Primo guizzo della Lazio con Zaccagni sulla sinistro. Il cross dell'esterno viene ribattuto da Mancini.

1' - Fischio d'inizio all'Olimpico, è iniziata Lazio - Roma!

Coppa Italia, Lazio - Roma: il tabellino dell'incontro

LAZIO (4-3-3): Mandas; Lazzari (67' Pellegrini), Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi (68' Rovella), Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni (68' Pedro).

A disposizione: Sepe, Magro, Kamada, Luis Alberto, Casale, Isaksen, Hysaj, Basic, Gila, Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini Huijsen; Karsdorp (58' Azmoun), Cristante, Paredes, Bove, Zalewski (58' Spinazzola); Dybala (46' Pellegrini), Lukaku.

A disposizione: Svilar, Bellucci, Pellegrini, Belotti, Llorente, Celik, Kumbulla, Pagano, Pisilli, El Shaarawy.

Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Orsato

Marcatori: Zaccagni (51', L).

Ammoniti: Castellanos (60', L), Guendouzi (65', L), Pellegrini (90+4' L).

Espulsi: Pedro (90'+6', L), Azmoun (90+10', R), Mancini (90'+11', R).

Recupero: 2' primo tempo, 11' secondo tempo.