La MOVIOLA di Lazio - Roma: l'analisi degli episodi arbitrali

MOVIOLA LAZIO ROMA COPPA ITALIA 2023 2024 - La Lazio è pronta a giocarsi l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, in una partita che non sarà come le altre. L'avversaria dei biancocelesti, infatti, sarà la Roma di Mourinho, con le due squadre che si affronteranno nel secondo Derby della Capitale della stagione. L'arbitro della gara sarà Daniele Orsato della sezione di Schio. Di seguito l'analisi di tutti gli episodi arbitrali, attraverso la moviola del match

Coppa Italia, Lazio - Roma: la moviola del match

Secondo tempo

90'+11' - Triplice fischio! La Lazio trionfa per 1-0 nel Derby della Capitale e approda in semifinale di Coppa Italia.

90'+11' - Il terzo espulso di giornata è Mancini che ha rivolto delle parole ingiuriose al direttore di gara.

90'+10' - Espulso anche Azmoun per una manata a Rovella a gioco fermo.

90+6' - Cartellino rosso per Pedro! Lo spagnolo viene preso per il collo da Paredes e reagisce perdendo la testa. Orsato estrae il secondo cartellino giallo e lo espelle.

90'+4' - Giallo anche per Pedro.

90'+3' - Ammonito Luca Pellegrini. Il terzino biancoceleste era diffidato e salterà la prossima gara di Coppa Italia.

90' - Assegnati 7 minuti di recupero.

84' - Orsato espelle per proteste il preparatore dei portieri della Roma Nuno Santos.

66' - Ammoniti Mancini e Guendouzi per essere entrati a contatto con il pallone non in gioco.

60' - Giallo a Castellanos per un intervento eccessivamente vigoroso su Paredes.

51' - Lazio in vantaggio! Zaccagni si presenta sul dischetto e spiazza Rui Patricio.

50' - Contatto in area tra Castellanos e Huijsen, che interviene in ritardo. Dopo essere stato richiamato dal VAR Orsato assegna il calcio di rigore.

46' - È iniziato il secondo tempo di Lazio - Roma.



Primo tempo

45'+2' - Orsato manda le squadra negli spogliatoi: 0-0 all'intervallo.

45' - Il IV Uomo segnala 2 minuti di recupero.

8' - Presunta sbraciata di Mancini su Castellanos nell'area giallorossa. Al termine di un breve check del VAR, Orsato fa riprendere il gioco.

1' - È iniziata Lazio - Roma!