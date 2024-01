Quattro derby senza subire gol: il record della Lazio grazie a un inaspettato eroe

Tempo di lettura: < 1 minuto

MANDAS LAZIO ROMA - Un esperto sceneggiatore non avrebbe saputo scrivere un copione migliore. La Lazio che vola in semifinale dopo una vittoria nel derby con la Roma. Ma, soprattutto, che mantiene la porta inviolata per la quarta stracittadina consecutiva grazie a un portiere all'esordio: Chrīstos Mandas.

Quattro incontri tra Lazio e Roma senza subire gol: Mandas eroe

Non gli tremavano le mani. E neppure i piedi. Mandas è stata la vera e propria rivelazione del derby della Capitale. Ha sostituito a sorpresa Provedel, scalzando un collega esperto come Sepe. Ha cercato di costruire l'azione come l'ex Spezia, con ottimi risultati. E ha parato, bene. Basta vedere il doppio intervento che ha negato prima a Belotti e poi a Pellegrini il gol del pareggio. Grazie alla sua prestazione, la Lazio è riuscita a mantenere inviolata la porta per la quarta stracittadina consecutiva. Numeri impressionanti se si pensa che la Roma non riesce a pungere ormai da due anni.