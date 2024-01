Storie di derby, amici e rivali: "Ci siamo regalati i biglietti per Lazio - Roma"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Dai nostri inviati a Ponte Milvio Benedetta Scatena e Jacopo Maggi

LAZIO ROMA AMICIZIA – Rivalità e amicizia. È la storia di Chiara e Andrea. Condividono la stessa passione, quella per il calcio. Ma il loro cuore pulsa per squadre diverse: lei tifa per la Lazio, lui per la Roma. Hanno scelto di vedere il derby insieme, in tribuna. Sanno già che in una sfida a eliminazione diretta uno sorriderà e l’altro piangerà. Eppure, hanno scelto di vivere la partita assieme.

Lazio – Roma, amici e rivali: la storia di Chiara e Andrea

“Gli ho regalato i biglietti in Tribuna Tevere per vedere il derby”. Guarda Andrea e sorride Chiara. È vestita di tutto punto. Ha la sciarpa biancoceleste al collo e persino il cappello. Lui ricambia e stempera la tensione: “Ho brutte sensazioni: mi aspetto una giornata lunghissima”. “Temo anch’io – aggiunge la ragazza –. Sarà una partita che durerà tanto. Andremo ai rigori, uno strazio”.