Lazio - Roma, dove vedere la partita in TV e streaming

DERBY LAZIO ROMA DOVE VEDERE - Archiviato con una vittoria il primo dei due cruciali impegni della settimana, quello contro il Feyenoord in Champions League, la Lazio può ora rivolgere tutta la sua attenzione al derby con la Roma. I giallorossi sono attualmente sopra ai ragazzi di Sarri di un punto in classifica, ma avranno due giorni in meno per preparare la gara, in quanto impegnati in Europa League contro lo Slavia Praga. La stracittadina si giocherà domenica 12 novembre alle 18:00. Ecco dove sarà possibile seguirla.

Dove vedere Lazio - Roma in TV e streaming

Il derby della Capitale sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di streaming Dazn, dove potrà essere seguita in diretta e on demand, tramite app o sito ufficiale.