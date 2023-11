Le probabili formazioni di Lazio Roma: le ultime su Luis Alberto e Zaccagni

Tempo di lettura: 2 minuti

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO ROMA - Il Tevere scorre. Il Colosseo saluta il primo sole. La capitale si risveglia con un'aria diverse. Il derby è alle porte. L'ennesimo, ma ognuno è diverso dal precedente. A quello del 12 novembre, Lazio e Roma arrivano con percorsi simili. In classifica comandano i giallorossi, avanti di un punto. Ma in Europa i biancocelesti hanno appena dato una prova di forza. Sulla carta regna l'equilibrio. E così sarà fino al fischio d'inizio, quando a parlare saranno le scelte di Sarri e Mourinho. A proposito, ecco qui di seguito le probabili formazioni della stracittadina.

Serie A, giornata 12: le probabili formazioni di Lazio Roma

Sarri ha due dubbi da sciogliere. Il primo riguarda Luis Alberto. Lo spagnolo con ogni probabilità sarà della partita. Ha smaltito il problema rimediato in Champions League e guiderà la mediana della Lazio con Rovella e Guendouzi. Il secondo interessa Zaccagni. La presenza dell'arciere rimane da valutare. E così sarà fino all'ultimo minuto. Al momento è Pedro il favorito per accompagnare Immobile e Felipe Anderson all'assalto della difesa della Roma. Pochi pensieri, invece, sul reparto arretrato. Davanti a Provedel giocano Lazzari, Romagnoli, Patric e Marusic.

LAZIO (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Patric

Romagnoli

Marusic

Guendouzi

Rovella

Luis Alberto

Felipe Anderson

Immobile

Pedro

All. Maurizio Sarri

ROMA (3-5-2)

Rui Patricio

Mancini

Llorente

Ndicka

Karsdorp

Cristante

Paredes

Bove

Spinazzola

Dybala

Lukaku

All. Mourinho

Come arriva la Lazio al derby

La Lazio arriva al derby con un percorso altalenante. In campionato staziona al decimo posto, lontano dalle posizioni migliori. Diverso, invece, il cammino in Champions League dove è seconda solo all'Atletico Madrid e dopo la vittoria di mercoledì con il Feyenoord sogna la qualificazione al prossimo turno.

Come arriva la Roma alla stracittadina

La Roma viene da una settimana sulle montagne russe. Ha vinto con il Lecce una partita incredibile. Sotto di un gol fin dopo il novantesimo, i giallorossi hanno ribaltato la situazione in due minuti grazie alle reti di Azmoun e Lukaku. In Europa League, invece, è andata peggio. La trasferta di Praga in casa dello Slavia ha visto la squadra di Mourinho annichilita dai cechi.

Dove vedere la sfida tra Lazio e Roma

Il derby della Capitale sarà trasmesso in esclusiva sulla piattaforma di streaming Dazn, dove potrà essere seguita in diretta e on demand, tramite app o sito ufficiale.

Daniele Izzo