OCCHIO AL FISCHIETTO, Massa dirigerà Lazio - Roma

DERBY LAZIO ROMA DESIGNAZIONE ARBITRALE MASSA - L'AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata di Serie A, nella quale andrà in scena il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Per dirigere la stracittadina, è stato scelto Davide Massa della sezione di Imperia, che sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con Colombo in veste di IV Uomo. Al VAR Irrati, insieme all'AVAR Paganessi.

Lazio - Roma, la squadra arbitrale

Arbitro: Massa

Assistenti: Bindoni - Tegoni

IV Uomo: Colombo

VAR: Irrati

AVAR: Paganessi

I precedenti della Lazio con Massa

I precedenti tra Massa e la Lazio sono ben 25. Il Bilancio è di 11 vittorie biancoceleste, 5 pareggi e 9 sconfitte. Il fischietto ligure ha inoltre diretto l'ultimo derby giocato, quello dello scorso 19 marzo terminato 1-o in favore della squadra di Sarri.