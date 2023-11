Serie A, Napoli - Empoli 0-1: Kovalenko gela il Maradona al 91'

Tempo di lettura: < 1 minuto

NAPOLI EMPOLI SERIE A 2024 - Incredibile successo dell'Empoli al Maradona: battuto il Napoli 0-1. Dopo essersi vista annullare un gol nel primo tempo, la squadra di Garcia ha provato per tutta la gara trovare la via della rete, trovando davanti a sé un Berisha sugli scudi, che ha negato più volte il gol agli azzurri. Al 91' poi, arriva anche la beffa, con ti toscani che trovano il vantaggio grazie ad un capolavoro di Kovalenko. Tre punti preziosissimi per la truppa di Andreazzoli, che si porta momentaneamente fuori dalla zona retrocessione.

Napoli - Empoli 0-1, il tabellino del match

NAPOLI (4-2-3-1): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Oestigard, Olivera (83' Mario Rui); Anguissa (71' Cajuste), Lobotka, Elmas (53' Kvaratskhelia); Politano (71' Lindstrom), Raspadori, Simeone (53' Zielinski). A disposizione: Natan, Mario Rui, Juan Jesus, Durarte, Contini, Zielinski, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Zanoli, Gaetano, Kvaratskhelia. Allenatore: Rudi Garcia.

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Cacace, Luperto, Ismajli, Bereszynski (62' Ebuehi); Maleh, Ranocchia (79' Grassi), Fazzini (70' Kovalenko); Cancellieri (79' Maldini), Caputo, Cambiaghi (62' Gyasi). A disposizione: Perisan, Grassi, Shpendi, Kovalenko, Gyasi, Guarino, Marin, Destro, Ebuehi, Caprile, Maldini, Bastoni. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Arbitro: Prontera

Marcatori: 91' Kovalenko.

Ammoniti: Cancellieri.